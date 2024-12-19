Hatay'da Masaj Salonlarına Fuhuş Denetimi: 4 Kadına İdari İşlem

Hatay'da polis ekiplerinin masaj salonlarına gerçekleştirdiği denetimlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 4 kadına idari işlem yapılırken, iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için İskenderun genelinde faaliyet gösteren masaj Salonları olarak faaliyet gösteren yerlere denetim gerçekleştirildi. Fuhuş ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda F.G., M.E., S.Y. ile H.Ç.'nin fuhuş yaptığı tespit edildi ve şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı. Ayrıca işyeri sahibi R.T'ye fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY