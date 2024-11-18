Hatay'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Antakya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle zeytin ağaçlarına yayımlanmadan söndürüldü.
Hatay'da makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Açıkdere Mahallesi'nde bulunan makilik alanda yaşandı. Yangın ihbar verilmesi üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle zeytin ağaçlarına sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY