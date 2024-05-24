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Hatay'da Mahsur Kalan Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ağlara takılıp mahsur kalan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ağlara takılıp mahsur kalan yılanı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yayladağ ilçesi Leylekli Mahallesi'nde bir yılan ağlara takılarak mahsur kaldı. Ağlara takılan yılanı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Özel aparatla kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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