Hatay'da Mahsur Kalan Kırlangıç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir binanın penceresine ipe dolanarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kuşu sepetle kurtararak ayağındaki ipi kestikten sonra kırlangıcı doğaya saldılar.
Hatay'da ayağına ip dolanarak mahsur kalan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde bir binanın penceresinde ipe dolanarak mahsur kalan kırlangıcı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, sepetle kuşu kurtararak ayağına dolanan ipi kesti. Kırlangıç, kurtarma operasyonunun ardından doğaya bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa