Hatay'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Payas ilçesinde bir kedi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kısa sürede kediye müdahale etti ve kurtardı.
Hatay'ın Payas ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kedi ağaçta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ağaçta mahsur kalan kediyi kısa sürede kurtardı. - HATAY