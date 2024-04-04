Hatay'da lüks marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Hatay'da lüks marka 2 araçla insan kaçakçılığı yapan 2 şahıs, suçüstü yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik 3 Nisan tarihinde saat 04.30 sıralarında çalışma yapıldı. Önceden tespit edilen ve Belen'den Adana istikameti otoban girişinde durdurulan Mersin ve Çanakkale plakalı araçların içinde yurda illegal yollardan girdikleri anlaşılan toplam 14 Suriye uyruklu göçmen olduğu tespit edildi. Mercedes Benz ve BMW marka araçlarla insan kaçakçılığı yapan olayın şüphelileri F.E. ve M.M. yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY