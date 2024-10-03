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Hatay'da Lise Öğrencisine Kamyonet Çarptı, Hayatını Kaybetti

Hatay'da Lise Öğrencisine Kamyonet Çarptı, Hayatını Kaybetti
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Hatay'da servise binmek için karşıdan karşıya geçerken kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza Garip, hayatını kaybetti. Olayın ardından gencin cenazesi toprağa verildi. Babası da depremde hayatını kaybetmişti.

Hatay'da servise binmek için karşıdan karşıya geçtiği esnada kamyonetin çarptığı 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hatay-Gaziantep karayolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza Garip (16) isimli lise öğrencisi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Okul yolunda servise binmek için karşıya geçeceği esnada araç çarpan gencin cenazesi, Söğütlü Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gencin babası Mahmut Garip'in de 6 Şubat 2023 tarihindeki asrın felaketinde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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