Hatay'da lastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Hatay'da meydana gelen kazada, lastiği patlayan otomobil tarlaya uçarak kaza yaptı. Olayda 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak lastiğin patlaması belirlendi.

Hatay'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya uçan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde yaşandı. M.Ö. idaresindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde M.U. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü ve araçta bulunan H.Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen kadının cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kazanın otomobilin tekerinin patlamasıyla gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
