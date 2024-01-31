Hatay'da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir yavru köpek, kuyuya düştü. Minik yavrunun bağrışlarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye giden ekipler tarafından minik yavru köpek kurtarıldı. - HATAY