Hatay'da Kuyuya Düşen Eşek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir eşek kuyuya düştü. İtfaiye ekipleri, telef olduğu belirlenen eşeği kepçe yardımıyla kuyudan çıkardı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kuyuya düşerek telef olan eşek, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.
Yayladağı ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde bir eşek kuyuya düştü. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark edince olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, telef olduğu belirlenen eşeği kepçe yardımıyla kuyudan çıkardı. - HATAY