Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hatay'da Kuyumcuya Sahte Altın Satan Kadın Yakalandı

Hatay'da Kuyumcuya Sahte Altın Satan Kadın Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın, kuyumcuyu sahte altın sattı. Dolandırıldığını fark eden kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık şüphelisi M.A. adlı kadın suçüstü yakalandı.