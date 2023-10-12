Hatay'da Kuyumcuya Sahte Altın Satan Kadın Yakalandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın, kuyumcuyu sahte altın sattı. Dolandırıldığını fark eden kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcılık şüphelisi M.A. adlı kadın suçüstü yakalandı.
- Sahte altın satan kalpazan kadın, polisten kaçamadı
HATAY - Hatay'da kuyumcuya sahte altın satan kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir kadın, kuyumcuyu sahte altın sattı. Dolandırıldığını fark eden kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, dolandırıcılık şüphelisi M.A. suçüstü yapılarak yakalandı.
Olayla ilgili işlemleri yapılan M.A. adli mercilere teslim edildi.