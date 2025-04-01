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Hatay'da Kuyumcudan 100 Bin TL'lik Altın Hırsızlığı

Hatay'da Kuyumcudan 100 Bin TL'lik Altın Hırsızlığı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın ve erkeğin kuyumcuda bulunan 100 bin TL değerindeki altın bilekliği hızlıca çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da yanındaki kadınla kuyumcuda altın bakan şahsın 100 bin TL değerindeki altın bilekliği kaşla göz arasında cebine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan kuyumcuya gelen kadın ve erkek çift altın almak istedi. İş yeri sahibi altın göstererek yardımcı olmaya başladı. Erkek şahıs, masanın üzerinde bulunan 100 bin TL değerindeki çeyrek altınlı altın bilekliği saniyeler içerisinde cebine koydu. Ziynet eşyasını çalan çiftin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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