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Hatay'da Kundaklama Şüphesiyle Tutuklama

Hatay'da Kundaklama Şüphesiyle Tutuklama
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İskenderun ilçesindeki bir binanın bodrum katında başlayan yangınla ilgili olarak kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan C.D. tutuklandı. Yangın, park halindeki bir araca sıçrayarak hasara yol açtı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir binanın bodrum katında başlayarak araca sıçrayan yangınla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Yangın, 4 Mart tarihinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan hasarlı bir binanın bodrum katında yaşanmıştı. Kısa sürede alevlere teslim olan bodrum kattaki yangın, binanın önünde park halinde bulunan 31 AHE 91 plakalı hafif ticari araca sıçramış ve araç kullanılmaz hale gelmişti. Yaşanan yangınla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde olayın şüphelisi C.D. kundaklama ve mala zarar verme şüphesiyle gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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