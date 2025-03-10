Hatay'da Kumar Oynayanlara Yüksek Cezalar

Hatay'da kumar oynayan 5 şahsa toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dörtyol Numune Evler mahallesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde; mekanda sigara içildiği ve masada bulunan 5 şahsın kumar oynadıkları görüldü ve masadan toplam 107 iskambil kağıdı ile bin 700 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kumar oynayan 5 kişiye toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi olduğunu beyan eden B.K.' ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY