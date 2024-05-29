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Hatay'da Kumar Oynayanlara Para Cezası

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye 32 bin 125 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 5 şüpheliye 32 bin 125 lira para cezası kesildi. İşletme sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarıyla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanede denetim gerçekleştirdi. 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen denetimde; 5 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak kıraathane işletmecisi M.İ. hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Kumar oynayan şahıslara ise toplamda 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dörtyol Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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