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Hatay'da Kumar Oynayan İki Kişiye 9 Bin 247 TL Ceza

Hatay'da Kumar Oynayan İki Kişiye 9 Bin 247 TL Ceza
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Hatay Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol'da yapılan denetimde kumar oynayan iki şahsa idari para cezası uyguladı. Kontrollerde kumar masasında bulunan iskambil kartları ve para ele geçirildi.

Hatay'da kumar oynayan 2 şahsa 9 bin 247 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dörtyol Numune Evler mahallesinde bir iş yerinde yapılan kontrollerde; mekanda sigara içildiği ve masada bulunan 2 şahsın kumar oynadıkları görüldü ve masadan toplam 108 iskambil kağıdı ile bin 545 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Kumar oynayan 2 kişiye toplam 9 bin 247 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi olduğunu beyan eden M.C.A.' ya kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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