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Hatay'da kumar oynayan 8 şahsa 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir işyerinde yapılan denetimlerde 8 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Şahıslara 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı ve bir miktar para ve iskambil kağıdına el konuldu.

Hatay'da kumar oynayan 8 şahsa 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimlerde; iş yerinde bulunan 8 şahsın kumar oynadıkları tespit edildi. Şahıslara; 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 23 bin 600 TL, 200 Suudi Arabistan Riyali ve çok sayıda iskambil kağıdına el konuldu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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