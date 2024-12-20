Hatay'da Kumar Oynayan 8 Kişiye Ceza, İş Yeri Sahibi Hakkında Adli İşlem

Hatay'da kumar oynayan 8 şahsa 51 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesi Sanayi mahallesinde bir işyerinde yapılan denetimde; mekanda sigara içildiği ve masada bulunan şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Masada toplam 2 bin 800 TL para ile kumar oynamada kullanılan 204 adet iskambil kağıdı olduğu görüldü. Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi M.İ.'ye kumar oynanması için yer ve mekan sağlamaktan adli işlem yapıldı.. - HATAY