Hatay'da kumar oynayan 5 kişiye ceza
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı bilgisi üzerine Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza verildi.
İşletme sahibi M.Ç. hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa