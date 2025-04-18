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Hatay'da Kumar Operasyonunda 10 Kişiye Cezai İşlem

Hatay'da Kumar Operasyonunda 10 Kişiye Cezai İşlem
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Hatay'da yapılan bir operasyonda, kumar oynarken yakalanan 10 kişiye toplamda 92 bin 470 TL para cezası uygulandı. Operasyonda, kumar oynaması için yer sağlayan iki kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 10 şahsa 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Şahıslardan birinin polis ekiplerine kimlik sorduğu anlar ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün İskenderun Piri Reis Mahallesi'nde bir ikamete yapılan baskında şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. İkamette 3 bin 800 TL nakit para, 264 adet çeşitli renklerde poker pulu, 104 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan H.F.M. ile H.S.M. hakkında adli işlem yapılırken, 10 şahsa kumar oynamaktan toplam 92 bin 470 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda kumar oynayan şahıslardan birinin polise kimlik sorduğu anlar ise kameraya yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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