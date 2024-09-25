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Hatay'da Kumar Baskınında 6 Şahsa Para Cezası

Hatay'da Kumar Baskınında 6 Şahsa Para Cezası
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Hatay'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye, toplam 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Baskın sırasında masadaki paraları saklamaya çalışmaları kameraya yansıdı.

Hatay'da kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 şahsa 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. Baskın esnasında şahısların masanın üstündeki parayı saklamaya çalışmaları ise kameraya yansıdı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kumar oynanması için yer ve imkan sağlama saçlarıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. İskenderun Savaş Mahallesi'nde bir iş yerine yapılan baskında 6 şahsın kumar oynadıkları suçüstü tespit edildi. Kumar oynayan 6 kişiye toplamda 24 bin 330 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi Y.E.'ye kumar oynanması için yer ve mekan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin denetimi esnasında şahısların masanın üstündeki paraları saklamaya çalıştıkları anlar ise kameraya yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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