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Hatay'da küçük çocuğun minibüsün altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan kazada, minibüsün altında kalan küçük çocuğun sağlık durumu iyi

Hatay'ın Payas ilçesinde küçük çocuğun minibüsün altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen küçük çocuğu fark etmeyerek aracının altına aldı. Kazayı yara almadan atlatan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çocuğun üzerinden geçtiği ve kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, çocuğun yeniden ayağa kalktığı görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Payas Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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