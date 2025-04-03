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Hatay'da Kredi Kartı Dolandırıcılığından Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'da Kredi Kartı Dolandırıcılığından Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Hatay'da emniyet güçleri, kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.T. adlı şahsı yakaladı. Şahıs, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan adli makamlarca hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.T. adlı şahıs yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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