Hatay'da Kontrollü Yıkımda Panik Anları Kamerada

Hatay'da kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımı izlemek isteyen meraklı vatandaşların 7 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremi diğer ilçelere oranla daha az kayıpla atlatan Payas ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. İnsan yoğunluğu olan bölgede vatandaşlar şeridin dışından yıkımı meraklı gözlerle izledi. Binanın kağıt gibi yerle bir olmasıyla ortaya çıkan toz bulutu vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yaşanan panik ise anbean kameraya yansıdı. O sırada binanın karşısında bulunan Tofaş marka aracın sahibi yapılan uyarılara rağmen aracını bulunduğu yerden kaldırmazken, araç yıkımı birkaç darbeyle atlattı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY