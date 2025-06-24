Hatay'da Kontrollü Yıkım Sırasında Bina İş Makinesine Devrildi

Hatay'da Kontrollü Yıkım Sırasında Bina İş Makinesine Devrildi
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Hatay'da gerçekleştirilen kontrollü yıkım sırasında, mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda iş makinesi operatörü yaralandı.

Hatay'da kontrollü yıkım esnasında 7 katlı binanın iş makinesinin üzerine devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda iş makinesi operatörü yaralandı.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi'nde depremlerde hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan 7 katlı bina, kontrollü olarak yıkılmak istendiği esnada yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Yaralı olarak kurtarılan operatör olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Binanın iş makinesinin üzerine devrildiği anlar kameraya yansırken, operatörün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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