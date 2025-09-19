Hatay'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 3 Yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arsuz'un Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu İnönü Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Trafikte seyreden 31 AGK 27 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anını anlatan Mehmet Cemal Erşan, "Bir otomobil saat iki buçukta orta refüje çarptı. Ağaca zarar verdi. Ters dönen aracın içinde üç kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldılar" dedi. - HATAY