Hatay'da Konteynerde Yangın Kontrol Altına Alındı
İskenderun'da yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'da konteynerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, İskenderun İlçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı konteynerdeki yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında konteyner zarar görürken, yapılan hızlı müdahale yangının büyümesinin önüne geçti. - HATAY