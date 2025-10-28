Hatay'da Konteyner Yangını: Kullanılmaz Hale Geldi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen yangında, vatandaşların yaşam alanı olarak kullandığı bir konteyner alevlere kapılarak tamamen yanmıştır. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını önlemiştir.
Hatay'da çıkan yangında konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan ve vatandaşların yaşam alanı olarak kullandığı konteyner alevlere teslim olarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa