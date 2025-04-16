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Hatay'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Konteyner Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde bekçi kulübesi olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu konteyner tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bekçi kulübesi olarak kullanılan konteynerde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyneri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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