Hatay'da Konteyner Yangını Hızlı Müdahale ile Söndürüldü

Hatay'da meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir konteynerde meydana geldi. Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerde hasar meydana geldi. - HATAY