Hatay'da Konteyner Yangını: Can Kaybı Yok
Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde çıkan yangın sonucu bir konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangın sonrası itfaiye ekibi müdahale etti, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Hatay'da çıkan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
