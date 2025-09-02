Hatay'da Konteyner Yangını: Can Kaybı Yok

Hatay'da çıkan yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılmaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY