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Hatay'da Konteyner Barınakta Yangın

Hatay'da Konteyner Barınakta Yangın
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Kırıkhan ilçesinde barınak olarak kullanılan bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde barınak olarak kullanılan konteyner da çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Barınak olarak kullanılan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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