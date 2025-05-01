Hatay'da Konteyner Barınakta Yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde barınak olarak kullanılan konteyner da çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Barınak olarak kullanılan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi. - HATAY