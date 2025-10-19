Hatay'da Koltuk Taşıyan Sürücüye 2 Bin 72 TL Ceza

Hatay'da akan trafikte 3 tekerli motosikletle koltuk taşıyan sürücüye 2 bin 72 TL trafik cezası uygulandı.

Payas ilçesinde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, 3 tekerli motosiklet üzerinde koltuk taşındığını görünce o anları kayda aldı. Görüntülerde; motosikletin demir korkuluğunun üzerine koltuğun oturtulduğu ve o şekilde trafikte taşındığı görüldü. Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; koltuk taşıyan sürücü, yayaların canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü tespit ederek 2 bin 72 TL trafik cezası uyguladı. - HATAY