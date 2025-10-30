Haberler

Hatay'da Kırmızı Işıkta Yola Beton Dökme Cezası: 2.072 TL

Hatay'da Kırmızı Işıkta Yola Beton Dökme Cezası: 2.072 TL
Hatay'ın Antakya ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen beton mikseri sürücüsüne 2.072 TL idari ceza uygulandı. Olay, çevre sürücülerinin tepkileriyle sosyal medyada viral oldu.

Hatay'da kırmızı ışıkta beklerken yola beton döken mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL ceza uygulandı.

Olay, Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyreden 31 R 2130 plakalı mikser, kırmızı ışıkta beklediği esnada yola beton döktü. Çevredeki sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi ve o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan incelemeler sonrası tespit edilen mikser sürücüsüne 2 bin 72 TL idari ceza uygulandı.

Yollara beton döken sürücülere tepki gösteren motosikletli Mehmet Şirin, "Beton mikseri, çok işlek olan bir yola epey beton döktü. Ondan dolayı araçlar geçişte zorlandı. Motosiklet sürücüleri olarak biz de çok sorunlar yaşıyoruz. Defalarca söylüyoruz mikser sürücüleri daha dikkatli olsunlar veya teknik bir arıza varsa bakımlarını yapsınlar. Depremden sonra kentte ihya ve inşa sürecinde iş makineleri geldi. Trafikte yola beton dökülmesi araçlarda sorunlara yol açıyor. Arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla mikser sürücüsü para cezası uygulandı. Bu konuda emniyet güçleri göz açtırmıyor. Onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, yola beton döken mikser sürücüsünün o anları anbean diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
