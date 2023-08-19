Hatay'da kıraathanede çıkan tartışmada 3 kişi silahla vuruldu

Hatay'ın Payas ilçesinde kıraathanede çıkan tartışmada 3 kişi silahla vuruldu.

Olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kıraathanede meydana geldi. 24 yaşındaki E.G. ile geçmişte husumet yaşadığı şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası bıçak çeken şahıslara sinirlenen E.G. tabancayla gruba ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası Y.K., Y.İ. ve N.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kayıplara karışan E.G. polis ekipleri tarafından aranıyor. - HATAY