Hatay'da Kilolarca Uyuşturucu Bulundu, 3 Kişi Tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu didik didik arayarak buldu. Gözaltına alınan 3 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan denetimlerde; Dörtyol ilçesinde bir ikamete yapılan baskında deprem çadırı ve ahşap baraka içerisinde 21 parça halinde toplam 40 kilo skunk, 1 adet hassas terazi, 32 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adreste bulunan N.Y.K., M.H.B. ve S.B. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY