Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 105 kök kenevir ve 4 kilogram esrar bulundu. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kenevir ve esrar operasyonu: 105 kök kenevir ve 4 kilogram esrar ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde, 105 kök kenevir ve 4 kilogram esrarın ele geçirildiği operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, Harbiye Mahallesi'ndeki bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 105 kök kenevir ile 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.