Hatay'da Kenevir Serasına Jandarma Operasyonu

Hatay'da Kenevir Serasına Jandarma Operasyonu
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Hatay'da jandarma ekipleri, kenevir yetiştirilen bir seraya düzenlediği operasyonda 7 bin 350 kök kenevir bitkisi, 27.450 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kenevir serasına operasyon

HATAY - Hatay'da jandarma ekipleri, kenevir yetiştirilen seraya operasyon yaptı. Operasyonda yüzlerce kenevir kökü ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Samandağ İlçesi Gözene Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, KOM Takip Timi ve KOM Köpek Unsurları ile müşterek olarak bir seraya operasyon düzenlendi. Serada gerçekleştirilen arama sonucunda; 7 bin 350 kök kenevir bitkisi, 27.450 gram esrar maddesi, bin 50 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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