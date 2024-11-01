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Hatay'da Kedileri Köpeklere Parçalatan Madde Bağımlısına Serbest Bırakma

Hatay'da Kedileri Köpeklere Parçalatan Madde Bağımlısına Serbest Bırakma
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Hatay'ın Defne ilçesinde, madde bağımlısı bir şahıs tarafından kedilerin sokak köpeklerine parçalatılması olayı gerçekleşti. Yakalanan şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı. Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı. Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü. Olaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı HAYDİ ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına almıştı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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