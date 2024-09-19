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Hatay'da Kebapçıda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Hatay'da Kebapçıda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kebapçının baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile söndürüldü. İş yeri zarar gördü ancak olayda yaralanan olmadı.

Hatay'da kebapçının baca kısmında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi'nde bulunan restoranda yaşandı. Kebapçının baca kısmında yaşanan yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında iş yeri zarar görürken yaralanan olmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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