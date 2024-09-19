Hatay'da Kebapçıda Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Hatay'da kebapçının baca kısmında yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Samandağ İlçesi Çiğdede Mahallesi'nde bulunan restoranda yaşandı. Kebapçının baca kısmında yaşanan yangını fark eden iş yeri sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında iş yeri zarar görürken yaralanan olmadı. - HATAY