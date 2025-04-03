Hatay'da Kaza: Zeytinliğe Uçan Otomobilde 2 Yaralı

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe girdi 2 yaralı.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil zeytinliğe uçtu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY