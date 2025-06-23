Hatay'da Kaza Sonrası Tekmeli Yumruklu Kavga

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Hatay'da Kaza Sonrası Tekmeli Yumruklu Kavga
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Hatay'da iki araç arasında yaşanan kaza sonrasında sürücüler ve araçtaki yolcular arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis olay yerine gelerek havaya ateş açtı ve kavga sona erdi.

Kaza sonrası yaşanan tekmeli, yumruklu kavga kamerada

HATAY - Hatay'da yaşanan kaza sonrası 2 grup arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga meydan savaşını aratmadı.

Olay, Antakya ilçesi Sanayi sitesinde yaşandı. Sanayi içerisinde 2 araç çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışmaya araçlardakilerde karışınca kısa sürede yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Meydan savaşını andıran kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açmasıyla son buldu. Kavgada tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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