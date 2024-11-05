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Hatay'da Kayıt Dışı Üretim Operasyonu: 52 Milyon TL Kamu Zararının Önü Olundu

Hatay'da Kayıt Dışı Üretim Operasyonu: 52 Milyon TL Kamu Zararının Önü Olundu
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla, kayıt dışı üretilen 22 bin filtre ve çeşitli araç parçaları ele geçirildi. Kamuya yönelik 52 milyon TL kaybın önlendiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da kayıt dışı üretilen 22 bin filtre başta olmak çeşitli araç parçalarını piyasaya sokmak üzere olan şahıslara yönelik 6 farklı adrese operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde kamuya yönelik yaklaşık 52 milyon TL kayıp önlendi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun ilçesinde filtre üretimi yapan şahısların depo olarak kullandığı 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı aramalarda; toplamda 22 bin 000 adet üretmeye ve satmaya yetkili olunmayan çeşitli marka hava, yağ, motor filtreleri ve malzemeleri ele geçirildi. Operasyonda fikri sinai mülkiyet kanununa muhalefet suçu kapsamında bu malzemelere el konularak yediemin deposuna teslim edildi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 6 adreste vergi uzmanları ve SGK denetmenleriyle yapılan denetimlerde sigortasız çalıştırılan 43 şahsa işlem yapıldı. Kamu zararının önlenmesi amacıyla vergi denetmenleri tarafından gerekli tutanaklar tanzim edildi. Yapılan aramalarda ele geçirilen filtre ve benzeri ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu, ürünleri faturasız ve kayıt dışı olması sebebiyle yaklaşık 20 milyon TL kamu zararının önlendiği, sigortasız çalıştırılan 43 işçi için işyeri sahiplerine yaklaşık 2 milyon TL cezai işlem uygulanacağı ve toplamda yaklaşık 52 milyon TL tutarında mali kaybın önlendiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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