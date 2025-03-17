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Hatay'da Kayıp Genç Mertcan Güvercin'in Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'da Kayıp Genç Mertcan Güvercin'in Cansız Bedeni Bulundu
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Samandağ ilçesinde kaybolan 23 yaşındaki genç Mertcan Güvercin'in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaşandı. Mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin'in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Gencin cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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