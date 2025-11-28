Hatay'da Kaydı Olmayan Günübirlik Apartlara Denetim

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerince faaliyet gösteren, kayıtdışı günübirlik apartlara yönelik denetim gerçekleştirildi. 10 adreste yapılan denetimde 57 şahıs sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26 Kasım 2025 tarihinde ilçe genelinde faaliyet gösteren, kayıt dışı günübirlik apartlara yönelik yapılan denetimlerde; 10 apart denetlendi, 57 şahıs sorgulandı, 3 apartın kamera kayıt sisteminin, 2 iş yerinin vergi levhasının, 1 apartın ruhsatının olmadığı, 5 iş yerinde ise mesul müdür bulunmadığı tespit edildi. İşyerlerine gerekli idari işlem uygulandı. - HATAY