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Hatay'da kaybolan amatör balıkçının botu bulundu

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Hatay'da denize açılan ve haber alınamayan amatör balıkçının botu sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da botuyla denize açılan ve en son 12 mil açıkta görülen adamın botu sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Kendisinden haber alınamayan amatör balıkçıyı denizde ve karada arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Dörtyol ilçesi balıkçı barınağı mevkiinden sabah saat 05.30 sıralarında botuyla denize açılan Suat Dede, en son 12 mil açıkta görüldü. Yakınlarının haber alamaması üzerine sahil güvenlik ekipleri amatör balıkçıyı bulmak için çalışma başlattı. Dede'nin bir süre sonra botu sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunarak balıkçı barınağına getirildi. Ekipler, havadan dron desteğiyle denizde ve sahil şeridinde amatör balıkçıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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