Hatay'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı, Çözüm İstendi

Hatay'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı, Çözüm İstendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerin sosyal medyada görüntü çekmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Bölge sakinleri, sık sık kazaların yaşandığı bu noktada alt geçit yapılmasını talep ediyor.

Hatay'da 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı esnada sosyal medyaya görüntü çekmek için kayıtta olan sürücü, aracın kırmızı ışıkta geçtiği ve çarpışma anını görüntüledi.

Kaza, geçtiğimiz gün Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Küreci kavşağında yaşandı. S.B. idaresindeki 31 U 4186 plakalı otomobil, kavşakta 27 HN 370 plakalı Mercedes Benz marka otomobille çarpıştı. Kazada, 31 U 4186 plakalı otomobilin sürücüsü ve diğer araçta bulunan bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar alan araçlar çekici tarafından otoparka çekilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattılar. Aynı kavşakta 3 gün önce yaşanan yaralanmalı kaza ve daha önce sıklıkla yaşanan kazalar sonrası 'kaza kavşağı' olarak anılmaya başlanan Küreci kavşağına vatandaşlar çözüm istediler. Kazanın yaşandığı esnada sosyal medyaya görüntü çekmek isteyen sürücü o anları kayıt altına aldı. Görüntülerde, 27 HN 370 plakalı Mercedes Benz marka otomobilin kırmızı ışıkta geçtiği anlar ve çarpışma anı yer aldı.

Bölgede yaşanan kazaların önüne geçilmesi için çözüm isteyen Salih Yılmaz, "Burada ışık sorunundan dolayı, alt geçit olmadığından dolayı her iki günde bir kaza oluyor. Üç gün önce kaza olmuştu. Bugün yine kaza oldu. Bugün benim, yarın başka arkadaşımızın başına gelebilir. Yetkililere sesleniyorum, buranının sorununun giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kavşağa alt geçit yapılmasını isteyen Orhan Tunç, "Burada sık sık kaza yaşanıyor. Yetkililerden buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz. Günlük kaza yaşanıyor burada. Burası Kıranyurdu mezarlık kavşağı. Ortalama her gün kaza yaşanıyor. Yetkililerimizin sesimizi duymasını ve buraya alt geçit yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde paniğe neden oldu
ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'de kanlı saldırı! İsrailli diplomatlar öldürüldü
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
İstanbul'da kaos! 3 bin 41 özel halk otobüsü kontak kapattı

İstanbul'da büyük kaos! Hepsi birden kontak kapattı
Muazzez Ersoy, sağlıklı ve genç kalmanın sırrını açıkladı

Formda vücuduyla göz kamaştıran Ersoy, sırrını açıkladı
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git

Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Defol git
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı

Dursun Özbek Osimhen'e gelen çılgın teklifi açıkladı
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.