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Hatay'da kavşakta çarpışan motosiklet sürücüleri kameraya yansıdı

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Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan sürücülerin durumu ise belirsiz.

2 motosiklet sürücüsünün çarpışmayla savruldukları anlar kamerada

Vatandaş Sinan Güler: "Işıklardan veya sürücülerin dikkatsizliklerinden bu kavşakta çok sık kazalar oluyor"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 motosikletin kavşakta çarpıştığı ve sürücülerin yola savruldukları anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Antakya ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan kavşakta karşıya geçmek isteyen 2 motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücülerinin çarpıştığı anlara ait görüntüler kameraya yansıdı.

"Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor"

Bölgede çok sık kaza gerçekleştiğini ifade eden Sinan Güler, "Özellikle motosiklet kazaları oluyor. Işık cihazlarından veya sürücülerin dikkatsizliklerinden çok sık kazalar oluyor. Burası oldukça işlek bölge zaten. Pek çok kaza kaçınılmaz oluyor. Sürücüler çok dikkatsiz ve trafik ışıklarında problemler oluyor. İnsanların sağlığı açısından daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şu taraftan gelen motosiklet ve sağ taraftan gelen motosiklet hızlı bir şekilde çarpıştılar. Dikkat etmekte gerek var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Antakya 3-sayfa Güncel Hatay Kaza

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