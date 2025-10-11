Haberler

Hatay'da Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Ticaretinden Aranan İki Kişi Yakalandı

Hatay'da Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Ticaretinden Aranan İki Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarıyla aranan iki kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde; kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçları nedeniyle adli makamlarca hapis cezası ile aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. Arsuz'da. Uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan H.Y. İskenderun'da yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Türkiye 2025'te ilk kaşık sahibini buldu

MasterChef'te 2025'in ilk kaşığı fırlatıldı! Şefler ayakta alkışladı
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.