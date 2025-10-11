Hatay'da Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Ticaretinden Aranan İki Kişi Yakalandı
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarıyla aranan iki kişi, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde; kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçları nedeniyle adli makamlarca hapis cezası ile aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. Arsuz'da. Uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan H.Y. İskenderun'da yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa