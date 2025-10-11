Hatay'da Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Ticaretinden Aranan İki Kişi Yakalandı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde; kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçları nedeniyle adli makamlarca hapis cezası ile aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; kasten yaralama suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A. Arsuz'da. Uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan H.Y. İskenderun'da yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY