Hatay'da Kasten Yaralama Olayı: 4 Gözaltı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Arsuz ilçesinde 3 Ekim tarihinde yaşanan kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; olayla ilgili olarak U.E., T.K., Y.Ö. ve Y.Ö. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, Arsuz Karaağaç, Cumhuriyet ve Konarlı mahallesinde saklandıkları ikamette yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 123 adet 9.19 mm fişek, 30 adet tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 5 kavanoz yaklaşık 70 gr esrar, 46 bin 200 TL nakip para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY